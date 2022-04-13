حادث دهس مروع بميدان الرماية.. 3 قتلى وشاب بين الحياة والموت

شهد ميدان الرماية بالجيزة، حادثًا مأساويًا، حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بين الحياة والموت، دهستهم سيارة أثناء وقوقهم بالميدان، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة، وتم التحفظ على قائد السيارة وعرضه على النيابة للتحقيقات.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث دهس، ووجود 3 جثث وإصابة آخر بميدان الرمية في الاتجاه إلى طريق الفيوم.

اختلال في عجلة القيادة

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير مباحث الجنائية بالجيزة، أنه أثناء سير السيارة «م و 7968 ملاكي» قيادة أحمد محمد عبده، موظف بأحد الشركات مقيم بالجيزة، اختلت عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى اصطدامه بكل من: إمام علي، 30 سنة، حاصل على دبلوم تجارة ومقيم بمدينة كرداسة، ومنصور ممدوح 50 سنة بالمعاش مقيم بمنطقة بولاق الدكرور، وأحمد ابراهيم 36 سنة دبلوم تجارة ومقيم بمنطقة بولاق الدكرور، وإصابة علاء مصطفى 30 سنة، بدون عمل ومقيم بمنطقة بولاق الدكرور، حال توقفهم علي جانب الطريق وانقلاب السيارة عقب ذلك.

أسفر الحادث عن وفاة الأول والثاني والثالث، إثر إصابتهم بكسور متفرقة بالجسم، وإصابة الرابع بجروح وكدمات متقرفة بالجسم ونزيف داخلي، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم.

وتم التحفظ على قائد السيارة ومواجهته، وأقر بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.