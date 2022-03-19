حبس سائق دهس شابين أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل «حاول الهروب من كمين»

أمرت جهات التحقيق في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بحبس سائق 4 أيام بعد تسببه في وفاة اثنين أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل كان يقودها في أثناء محاولته الهروب من أحد الأكمنة المرورية على طريق مصر إسكندريه الزراعي.

القبض على السائق المتهم

وتمكنت قوة أمنية من ضبط السائق المتهم بقتل اثنين من الشباب، ويدعى «ع.م» 60 سنة، ومقيم بالقاهرة، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات ومعرفة تفاصيل ما حدث.

وشيع أهالي قرية مصطاي التابعة لمركز قويسنا بـ المنوفية، جنازة الشابين في ظل انهيار أسرتيهما وحزن أهالي القرية، الذين طالبوا بمعاقبة المتهم ليكون عبرة لغيرة ولعدم تكرار هذه المواقف مرة أخرى، مؤكدين أن الشابين المتوفيين وهما أشرف أبو السعود 36 سنة، وبكر نبيل 23 سنة، المقيمان بقرية مصطاي في قويسنا، كانا محبوبين من الجميع ويتمتعان بحسن الخلق.

المتهم حاول الهروب من كمين

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهم حاول الهروب من كمين مروري على طريق مصر إسكندريه الزراعي، وفي أثناء الهروب اصطدم بدراجة نارية كان عليها شخصين، ما تسبب في وفاتهما بالرغم من محاولات إنقاذهما ونقلهما إلى مستشفى قويسنا لإنقاذ حياتهما، مؤكدًا أن التحقيقات أسفرت عن حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا، بمصرع شخصين أسفل سيارة نقل ثقيل، في أثناء محاولة سائق السيارة الهروب من أحد الأكمنة، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.