سعر الدولار اليوم الخميس 21-4-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر الدولار اهتمامًا كبيرًا من المواطنين في الآونة الأخيرة، حيث أن سعر العملة الأمريكية متابين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ما أثر ذلك على أسعار العديد من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدولار، نستعرض الأسعار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة مثل بنك مصر والبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي والبنك المركزي المصري وغيرها من البنوك، على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بسعر 18.52 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 18.42 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وذلك اليوم الخميس 21 أبريل 2022.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية 18.45 جنيه للبيع، مقابل 18.52 جنيه للشراء، وفق التحديث الصباحي للبنك اليوم الخميس الموافق 21 أبريل الحالي.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، وصل سعر الدولار نحو 18.50 جنيه للبيع، مقابل 18.44 جنيه للشراء، اليوم الخميس 21 أبريل الحالي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك مصر.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.50 جنيه للبيع، مقابل 18.44 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك بلوم

وفي بنك بلوم، سجل سعر الدولار نحو 18.52 جنيه للبيع، مقابل 18.42 جنيه للشراء، اليوم الخميس الموافق 21 أبريل الحالي.

سعر الدولار في المصرف المتحد

أما في بنك المصرف المتحد سجل سعر الدولار نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، اليوم الخميس الموافق 21 أبريل الحالي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.