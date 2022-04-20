«عين شمس» تستضيف اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية السبت المقبل

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، اجتماعه الدوري بجامعة عين شمس، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية.

كما يحضر الاجتماع الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بانتظام العملية التعليمية للجامعات، وكذلك أعمال امتحانات الميدتيرم لمنتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022.

خطة مواجهة فيروس كورونا

وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي، لـ«الوطن»، أن المجلس سيناقش انتظام العمل بامتحانات الميدتيرم وكذلك متابعة انتظام خطط التطعيمات ضد فيروس كورونا «كوفيد 19»، بجانب متابعة عمل الجامعات ودورها في تطبيق والتوسع في الاختبارات الإلكترونية المميكنة، وكذلك الجاهزية والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري.

ويناقش المجلس أيضًا متابعة جاهزية المستشفيات الجامعية، ورفع درجة الاستعداد للمستشفيات الجامعية، تزامناً مع احتفالات عيد الربيع وأعياد الأقباط والفطر المبارك، وذلك لاستقبال الحالات الطارئة أو تلك المصابة بإعياء خلال هذه الفترة.

الجامعات الخاصة تواصل استقبال الطلاب العائدين من أوكرانيا

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة والأهلية استقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة من العائدين من الجامعات الأوكرانية على خلفية الحرب في أوكرانيا، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، انتظام العمل للفصل الدراسي الثاني مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً أن امتحانات الميدتيرم تسير بصورة منتظمة دون رصد أي مشكلات حتى الآن.