نظام «ستريلا» الدفاعي.. مضاد جوي يحمي سماء غزة

يحمي نظام أو منظومة الدفاع الجوي «ستريلا» سماء قطاع غزة من القصف العنيف الذي تقوم به الطائرات الإسرائيلية بين الحين والآخر، إذ تبرر تلك العمليات باستهداف مواقع تابعة لحركة «حماس» أو الأجنحة العسكرية التابعة لها، وفق موقع «قدس» الإخباري الفلسطيني، ويبقى السؤال ما هو نظام «ستريلا» الدفاعي؟

نظام «ستريلا» الدفاعي

وفقاً لشبكة «القدس» فإن كلمة «ستريلا» التي تطلق على المنظومة المضادة للطائرات هي كلمة روسية تعني «السهم»، ويطلق حلف الناتو على ذلك النظام اسم «SA-7Grail»، وهو نظام صاروخي أرض- جو خفيف الوزن يتم حمله على الكتف، ومصمم لاستهداف الطائرات والمروحيات على ارتفاعات منخفضة، ويوجه بالأشعة تحت الحمراء ويعد نظام «ستريلا» رأس حربي شديد الانفجار.

يشار إلى أنّ خطورة «ستريلا» تكمن في قدرته المطلقة على ضرب الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض، إذ يجبر الطائرة المستهدفة على التحليق فوق نطاق السلاح، مما يعرضها لمخاطر رادارات العدو أو دفاعات أرض- جو أقوى.

مكونات نظام قاذفات «ستريلا»

ويتكون نظام قاذفات «ستريلا» من الصاروخ وبطارية حرارية اسطوانية ومخزن القبضة وأنبوب إطلاق الصواريخ، وفيما يتعلق بتصميم منظومة «ستريلا» فإن الطول يبلغ 1.44 متر وقطره 72 مم، ويبلغ الوزن الكلي 21.6 كغم، ومداه الأقصى 3.200 متر بارتفاع يصل إلى 2000 متر، والحد الأقصى لسرعة طيران الصاروخ 385 متراً بالثانية، بينما يزن الرأس الحربي للصاروخ 1.15 كغم.

أول استخدام لصاروخ «ستريلا» في قطاع غزة

ويعتقد أنّ أول استخدام لصاروخ «ستريلا» في قطاع غزة ضد طائرات الاحتلال الإسرائيلي كان خلال عدوان عام 2012، حين أطلقته كتائب عز الدين القسام صوب طائرة حربية في المنطقة الوسطى، واستخدمته من بعدها كتائب عبدالقادر الحسيني في الحرب ذاتها.

وفي ساعات الصباح الأولى من يوم أمس الثلاثاء استهدفت القوات الإسرائيلية موقع القادسية غرب خانيونس جنوب القطاع بصواريخ استطلاع.