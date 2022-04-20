تكريم الطالب الثامن على مستوى الجمهورية في مسابقة القرآن الكريم بقنا

كرم الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عددا من الطلبة الفائزين في مسابقات مختلفة بمدارس المحافظة على مستوى الجمهورية، ومن بينهم الطالب مصطفى يحيى الحاصل على المركز الثامن على مستوى الجمهورية في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، وكذلك طلاب مدرسة التربية الفكرية الحاصلين على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في العروض المسرحية عن العرض المسرحي «مفيش مستحيل»، والذي يعزز مفهوم تقبل ذوي الهمم وانخراطهم في المجتمع، كما كرم أحمد حسين مدير مدرسة التربية الفكرية مدير المدرسة، وأعضاء هيئة الإشراف والإخراج للعمل المسرحي الممثل للمديرية في المسابقة الوزارية.

الاحتفال بذكرى غزوة بدر

وبحسب بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بقنا، شهد التكريم الذي أقيم ضمن فقرات الأمسية الرمضانية الثالثة التي نظمها تعليم قنا خلال الشهر الفضيل للاحتفال بذكرى غزوة بدر، ناجي صلاح وكيل وزارة التنظيم والإدارة، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، ومصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري عموم إدارات قنا ودشنا والوقف والشيخ أحمد عبد الحافظ والشيخ علاء السويسي ممثلي مديرية الأوقاف ولفيف من القيادات التعليمية والدينية بقنا.

عرض فني بمشاركة الطلاب المدمجين

وتضمنت الأمسية عرض فني لطلاب مدرسة ناصر الابتدائية في قنا بعنوان «امسك في حلمك» بمشاركة بعض الطلاب المدمجين وقصائد شعرية لعادل صابر شاعر فن الواو والطالبة هدير عرفات بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات وتواشيح دينية للطالبين أنس محمد ومحمد وليد.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قدم التهنئة إلى أعضاء فريق الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية بمناسبة حصول محافظة قنا على المركز الخامس في نسبة المدارس المعتمدة على مستوى الجمهورية، مؤكدا على توفير أجهزة كمبيوتر وطابعات متصلة بشبكة الاإنترنت لتسريع وتيرة العمل بمكاتب الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية.