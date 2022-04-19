«التموين» تمنح المخابز حصة 3 أيام مسبقة من الدقيق بسبب إجازة العيد

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، منح المخابز البلدية حصة 3 أيام مسبقة من الدقيق للمخابز البلدية، بسبب إجازة المطاحن خلال فترة العيد، إذ تضمن قراره بتنظيم عمل المخابز والمطاحن خلال إجازة عيد الفطر المبارك، من أجل تحديد كميات حصص الدقيق المقرر صرفها للمخابز، على خلفية الطلب المقدم من رابطة أصحاب مطاحن القطاع الخاص بشأن طلب الموافقة على منح العاملين بالمطاحن إجازة عيد الفطر لمدة 3 أيام تبدأ من 1 مايو حتى 3 مايو 2022.

منح المطاحن التموينية إجازة لمدة 3 أيام

ونص القرار الصادر من الوزير على «منح المطاحن التموينية إجازة لمدة 3 أيام متتالية 1 و2 و3 مايو وعلى المطاحن التي لا ترغب في الحصول على إجازة إخطار مديرية التموين المختصة»، وألزم القرار مديريات التموين بتحديد أيام الإجازات المخطط منحها للمخابز.

وألزمت وزارة التموين، المديريات بأن تقوم بإرسال ملفا إلكترونيا لشركة تطبيقات الكروت الذكية «سمارت» وكذلك الوزارة، على أن يتضمن الملف على بيانات المخابز الممنوحة إجازات فقط، مشددا على عدم قيام مديريات التموين بتسجيل إيقاف تشغيل المخابز الممنوح لها إجازة خلال الفترة من 1 مايو حتى 3 مايو على نظام إدارة المخابز بالمديرية.

«سمارت» تحدد كميات الدقيق المخصصة للمخابز

كما نص القرار على أن تقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن أيام 1 و2 و3 مايو 2022 طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل للمخابز قبل الخصم على أن يتم إتاحة صرفها مع أيام 28 و29 و30 أبريل.

وشدد القرار الوزاري على ضرورة التزام المطاحن التموينية بصرف الكميات التي تظهر على النظام دون أي تدخل منها، كما نص على استئناف العمل بداية من 4 مايو 2022 بالنظام المعمول به حاليا.

وألزمت الوزارة مديريات التموين بأن تقوم بالتأكد من توافر الأرصدة من الأقماح والدقيق بالمطاحن التموينية وكذا توافر أرصدة الدقيق البلدي بالمخابز البلدية الكائنة بنطاق المديرية.