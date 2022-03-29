بعد تحذيرات الأطباء.. عجينة الكنافة اليدوي صحية بدون كيماويات «فيديو»

«مياه ودقيق» داخل إناء نحاسي قديم، وضعهما سويا وأخذ يخلطهما بيديه يمينا ويسارا ولأعلى ولأسفل بشكل انسيابي وبسرعة وخفة لا تتناسب مع سنه، إلا أن يديه اعتادتا على فعل ذلك على مدار 58 عاما، حيث يُخرج محمود صالح عبد الحميد، الشهير بـ«عم حودة»، 65 عاما، أقدم «كنفاني» بمحافظة الإسكندرية، أفضل كنافة طبيعي بدون أي إضافات كيماوية التي حذر منها الأطباء.

عجين الكنافة أمام الجميع

الرجل السبعيني الشهير في الإسكندرية، يضع وعاء العجين أمام الجميع في الشارع ليريهم صنع عجينة الكنافة بشكل يدوي وبدون أي إضافات كيماوية، مؤكداً أن «خدمة العجين بيديه» - وفقاً لمصطلحه - هو أفضل شيء لانسيابية العجين دون خلطه بأي مواد كيماوية ضارة كما يفعل أصحاب الكنافة الآلي.

الكنفاني القديم يدرك قيمة تحذيرات الأطباء من استخدام بودرة الكنافة، التي يستخدمها البعض في صناعة الكنافة وبعض الحلوى المرتبطة بشهر رمضان الكريم، وتكمن خطورتها في أنها محظور استخدامها في صناعة الغذاء بشكل عام، فيؤكد: «اللي بيعملوا كنافة آلي بيستخدموا مواد كيماوية عشان تفك العجين وميكلكعش في الماكينة لكن دا غلط ومضر بالصحة لكن الاستسهال بتاع العجين الآلي والخبيز الآلي بيخليهم يضيفوا ملح وكيماويات على الدقيق والمياه اللي بيسبب مخاطر على الصحة».

«خدمة العجين» سر الكنافة اليدوي

وأضاف «حودة» لـ«الوطن»، أنه اعتاد صنع الكنافة في السابعة من عمره أي منذ 58 عام، تعلم أصولها من والده الذي تعلمها مسبقا من جده، لذا فهو حرص على المحافظة على طرق العجين البلدي بالمياه والدقيق فقط مستمرا في صنعها على الرغم من صعوبة «خدمة العجين» بهذا الشكل مع تقدمه في السن إلا أنه يرفض استخدام أي مواد كيماوية في عجينه لتسهيل طريقة العجين: «أنا وعيالي بناكل من الكنافة دي فلازم تكون أفضل حاجة واللي مردهوش على نفسي وعيالي مردهوش لحد».

تمسك «عم حودة» بعادات العجين البلدي للكنافة يرهقه يوميا حيث يأخذ قرابة النصف ساعة في عجن الدقيق بالمياه الذي يخرج له 20 كيلو كنافة فقط، وهي كمية قليلة بالمقارنة بما يبذله من جهد، إلا أنه يشعر بالسعادة ويرضى بما قسمه الله له من رزق قائلاً: «رزقي هو سيرتي وبعد ما أموت الناس تقول دا كان بيعمل أفضل كنافة وخاف على صحتنا، والكلام دا عندي بالدنيا كلها».

تحذيرات من استخدام مواد كيماوية في عجينة الكنافة

يذكر أن الدكتور وليد يوسف استشاري الصناعات الغذائية، أطلق تحذيرًا حول استخدام بودرة الكنافة، مؤكدا في تصريحات تليفزيونية، أنه يتم استخدامها في صناعة الكنافة وغيرها من الحلوى والبسكويت، وهي عبارة عن مادة كيميائية محظور استخدامها من الأساء في صناعة الغذاء وتستخدم في صناعة الكولة، وتسبب تقرحات في الأمعاء والمعدة، كما أنها قد تتسبب في العديد من السرطانات والأورام المختلفة.