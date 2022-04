عقد اختبارات إلكترونية تجريبية لطلاب «أبناؤنا في الخارج» بدءا من اليوم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد اختبارات إلكترونية تجريبية لطلاب «أبناؤنا في الخارج»، وذلك لطلاب الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، بدءا من اليوم الأربعاء حتى بعد غد الجمعة، 22 أبريل الجاري، بكل الدول.

إتاحة الاختبارات الإلكترونية للطلاب المصريين بالخارج طوال اليوم

وقالت وزارة التربية والتعليم، على موقعها الرسمي، أنه سيتم إتاحة الاختبارات الإلكترونية لطلاب المصريين بالخارج من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي على مدار اليوم، بداية من الساعه التاسعة صباحا.

وخصصت وزارة التعليم، رابطا على منصة الاختبارات الإلكترونية لطلاب «أبناؤنا في الخارج» لأداء الاختبارات التجريبية باستخدام البريد الإلكتروني للطالب، مطالباً الطلاب بتفعيل البريد الإلكتروني.

خطوات التسجيل لإداء الاختبار الإلكتروني لـ«أبناؤنا في الخارج»

- الدخول على رابط منصة الاختبارات الإلكترونية لطلاب أبناؤنا بالخارج.

- الضغط على Sign in with Microsoft.

- كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك وتقوم بالضغط على NEXT.

- كتابة كلمة السر الخاصة والضغط علو sign in ثم اختيار next.

- الضغط على set it up now لإضافة رقم الهاتف المحمول، أو البريد الإلكتروني البديل للمساعدة في حالة فقد كلمة السر الخاصة بك.

- اختيار NEXT.

- يضغط الطالب على زر «الاختبارات» exam من القائمة الرئيسية لبدء الاختبار.

- السماح للنظام باستخدام الكاميرا ثم الضغط مرة أخرى لمشاركة الشاشة الخاصة به مع النظام.

- النظام يقوم بكشف الوجه تلقائيا والسماح للطالب بدخول الاختبار اذا كان وجهه مطابقا لصورة ملفه الشخصي.

- يقبل الأدمن الطالب يدويا إذا كان وجهه غير مطابق.

- في حالة وجود مشكلة في الكاميرا يجب التأكد من إعطاء الصلاحيات للمتصفح لفتح الكاميرا.

- إذا توقف الطالب عن مشاركة شاشته أو الكاميرا تظهر له رسالة تحذيرية لمشاركتها مرة أخرى كي يتثنى له تكملة الاختبار.