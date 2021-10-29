أخصائي نفسي يحذر من مخاطر قلة النوم: يفقد التركيز

يلعب النوم دورا مهما، واحتياجا رئيسيا في هرم احتياجات الإنسان، مثل احتياجه للطعام والشراب والملبس، لكن مع تزايد ضغوطات الحياة يشكو الكثيرون من سوء النوم أو من قلة النوم، وقد يلجأ البعض الآخر للتضحية بعدد من الساعات المخصصة للنوم، وتوفيرها للقيام بعمل إضافي مثلا، للحصول على دخل مادي إضافي يلبي الاجتياجات المادية، فما أهمية النوم وما مخاطر عدم نيل القسط الكاف من النوم على الصحة البدنية والنفسية؟.

التأثير الإيجابي لجودة النوم

الدكتور جمال فرويز، أخصائي الصحة النفسية والعصبية، قال في تصريحات لـ «الوطن»، قال إن الإنسان الطبيعي يحتاج للنوم من 6 إلى 9 ساعات يوميا، وهناك بعض الحالات التي قد تكتفي بـ 3 ساعات، لكنها حالات قليلة.

وأشار «فرويز» إلى أنه كلما أخذ الإنسان عدد ساعات كافية من النوم، كان التركيز لديه أفضل، لأن هرمون الدوبامين (المسؤول عن التركيز والانتباه) يفرز في الجسم بصورة جيدة بعد النوم الجيد، كما أن النوم الجيد يترك الفرد بحالة نفسية جيدة، وتكون البشرة بحالة جيدة ومشدودة، بعد النوم الجيد.

وتابع: «قلة النوم تسبب صداعا وزغللة في العين، وإجهادا جسمانيا، وورما تحت العين، وقلة النوم تسبب حالة نفسية سيئة، وجودة النوم أو سوء النوم هو مؤشر للحالة النفسية للفرد، وطالما عدد الساعات في النوم جيد فالحالة النفسية للفرد جيدة، لأن اضطرابات النوم تعتبر عرضا لمرض ما يجب معرفة أسبابها من الطبيب، وعلاجها».

وأكمل «فرويز»: «التحجج بضغوطات الحياة، ليس حجة لقلة النوم، لأن النوم يعتبر أحد الاحتياجات الضرورية للإنسان مثل المأكل والمشرب والملبس وحاجته للحب، وهو يشكل القاعدة في هرم الاحتياجات الضرورية للإنسان، وعند انهيار واحدة منها يحدث انهيار في حياة الإنسان على المدى البعيد للأسف الشديد».