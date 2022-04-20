IBM تعلن إطار عمل جديد لتوفير مستقبل أكثر استدامة وإنصافا وأخلاقا

أعلنت شركة IBM عن إطار عمل جديد بعنوان تأثير IBM، وهو إطار عمل جديد لأنشطة الشركة البيئية والاجتماعية والمعنية بالحوكمة، والذي يعكس منهج واستراتيجية الشركة لخلق مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا وأخلاقاً.

يضم تأثير IBM، بحسب ما جاء في تقرير عام 2021 والذي نشر اليوم، ثلاثة عناصر أساسية «التأثير البيئي، والتأثير الإنصافي، والتأثير الأخلاقي»، وتتمحور استراتيجية شركة IBM حول هذه القيم، مما جعلها تتمكن من تقديم العديد من الاعمال الناجحة على مدار القرن الماضي بما يتناسب مع مصالح موظفيها وعملائها والعالم.

موظفي IBM استغلوا مواهبهم والتقنيات المتوفرة لديهم في إحداث تأثير إيجابي حول العالم

وقال آرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM: «لطالما بذل موظفي شركة شركة IBM وقتهم واستغلوا مواهبهم والتقنيات المتوفرة لديهم في إحداث تأثير إيجابي حول العالم، إضافة إلى تطوير طبيعة عملهم بمرور الوقت لتلبية احتياجات المجتمع ونحن دائماً مستعدون للتعاون مع عملائنا وشركائنا والحكومات لبناء مستقبل أكثر أمنا وإنصافاً وسلاماً».

وقالت مروة عباس، المدير العام لشركة IBM مصر: «نفخر اليوم بالإعلان عن إطار عمل تأثيرIBM والذي يرسخ التزامنا ومبادئنا لدعم التنمية المستدامة وإحداث تأثيرات إيجابية بجميع المجتمعات التي نعمل فيها».

تلبية احتياجات السوق وخلق مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا وأخلاقاً للجميع

وحرصت شركة IBM من خلال تواجدها في السوق المصري لأكثر من ٦٨عامًا على تكريس خبراتها وتقنياتها لتلبية احتياجات السوق وخلق مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا وأخلاقاً للجميع.

ويشمل تقرير IBM، المعني بأنشطة الشركة البيئية والاجتماعية والمعنية بالحوكمة لعام 2021، على إطار عمل تأثير IBM ومجموعة من الالتزامات المعنية بتحقيق المسئولية والشفافية:

التأثير البيئي

تلتزم شركة IBM بالحفاظ على المصادر الطبيعية، والحد من التلوث، وتقليل المخاطر المتعلقة بالمناخ، ويتجلى ذلك في التزامات شركة IBM بما يلي: «تحقيق ما يقرب من الصفر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030تحويل 90% من النفايات غير الخطرة بعيدًا عن مدافن النفايات وترميدها بحلول عام 2025 وبدء 100 مشروع لإشراك العملاء أو إجراء الأبحاث ذات الفوائد البيئية بحلول عام 2025».

التأثير الإنصافي

وتعمل شركة IBM على إتاحة المجالات والفرص للجميع لزيادة التنوع والعدالة والتضمين، من خلال: «تزويد 30 مليون شخص من جميع الأعمار بمهارات جديدة مطلوبة لشغل الوظائف المستقبلية التي ستتوفر بحلول عام 2030 وتسجيل 4 ملايين ساعة من ساعات العمل التطوعي بحلول عام 2025 واستثمار 250 مليون دولار في برامج التدريب المهني ووضع برامج جديدة للموظفين بحلول عام 2025 وتخصيص 15% من إجمالي نفقات موردي الدرجة الأولى إلى الموردين ذوي البشرة السمراء بحلول عام 2025»

التأثير الأخلاقي

تهدف شركة IBM إلى تعزيز القدرة على الابتكار والسياسات والممارسات التي تعطي الأولوية للأخلاق، والثقة، والشفافية، وفوق كل ذلك المساءلة، من خلال: «ضم 1000 من شركاء النظام البيئي المدربين على أخلاقيات التكنولوجيا بحلول عام 2022 ومواصلة إشراك 100% من الموردين في الممارسات السليمة والاستمرار في التنوع بتعديل أجور كبار القادة ويتمثل تأثير IBM في وضع إطار العمل الذي يوضح أن الثقة والشفافية والقيادة الأخلاقية هي القيم التي تدعم الشركة في التزامها بإحداث تأثير إيجابي مستديم.