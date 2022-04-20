الأمم المتحدة: أكثر من 5 ملايين أوكراني غادروا بلادهم منذ بدء الحرب

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن أنّ أكثر من 5 ملايين أوكراني غادروا بلادهم منذ بدء العمليات العسكرية الروسية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

نزوح الملايين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في إجبار أكثر من 12 مليون أوكراني ومواطن من دول العالم الثالث، على مغادرة منازلهم منذ بداية الحرب، حيث فرّ أكثر من 5 ملايين شخص من البلاد، وفقًا للبيانات التي جمعتها المفوضية، فيما نزح 7.1 مليون شخص آخر داخل أوكرانيا، وفقًا لأحدث تقييم من قبل مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.

إقليم دونباس الانفصالي

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثاني، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن جملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد.