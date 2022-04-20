ناقد فني عن ظهور محمد صلاح في دراما رمضان 2022: يستهدف الشباب

لفت ظهور محمد صلاح المميز في مسلسلات رمضان هذا الموسم انتباه عدد كبير من الجمهور، إذ ظهر اسمه وصورته عدة مرات في كثير من المسلسلات سواء في قالب كوميدي أو جدلي أو حتى درامي، تاركاً بصمته الخاصة في هذا العمل الدرامي.

في مشهد جدلي بمسلسل «فاتن أمل حربي» دخلت الفنانة نيللي كريم في نقاش حاد مع زوجها شريف سلامة بسبب اعتراضه على وضع صورة محمد صلاح وهو يحتفل بأحد أهدافه مبرراً ذلك بأنه عارياً، لترد عليه بأنه نجم ليفربول هو المثل الأعلى لها ولبناتها اللاتي يمارسن الرياضة، مضيفة أن صلاح هو الشخص الوحيد الذي يجعلها تصبر، لأنه علمها معنى الكفاح.

ظهور محمد صلاح في مسلسل دايما عامر

وكان الظهور الثاني لمحمد صلاح نجم المنتخب المصري لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، في مسلسل دايما عامر للفنان مصطفي شعبان، حيث ظهر صلاح على جدران غرفة «عامر عبدالرزاق»، المشرف الاجتماعي بإحدى المدارس الخاصة الذي يجسده الفنان مصطفى شعبان.

محمد صلاح في مسلسل راجعين يا هوى

وجاء ظهور محمد صلاح في مسلسل راجعين يا هوى، على خلفية متابعة الفنان خالد النبوي الذي يجسد شخصية «بليغ»، لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، واستمر ظهور محمد صلاح لمدة دقيقتين فقط، أحرز خلالها هدف بمرمى مانشستر يونايتيد، ليغني الجميع: «مو صلاح.. مو صلاح» ... «the Egyptian King».

محمد صلاح في مسلسل المشوار

الظهور الرابع في رمضان للملك المصري، كان من خلال مسلسل المشوار، بطولة محمد رمضان الذي يمثل دور «ماهر»، وزوجته دينا الشربيني، إذ عادا من عملها ليجدا ابنهما يلعب كرة القدم، مرتديًا قميص الملك المصري محمد صلاح، ويريد أن يصبح مثله.

وفي السياق ذاته، قال أحمد سعد الدين، الناقد الفني لـ«الوطن»، أن ظهور محمد صلاح في أي مكان يضيف طاقة مختلفة خاصة للشباب، وهي الفئة المستهدفة لأغلب المسلسلات لاعتباره الأمل والشغف في تحقيق أحلامهم بعد مروره بعدة صعوبات قبل أن يصل للعالمية.

وأوضح سعد الدين، أن اختيار أيقونة محمد صلاح في المسلسلات والإعلانات وحتى في الأفلام كلها كانت ناجحة ومحققة ردود أفعال إيجابية من الجمهور، خاصة إعلان حملة «لا للمخدرات»، كان اختياره موفق لقربه من الشباب كلاعب أول في فريق عالمي أوصل الرسالة بسهولة إلى المستهدفين.

وأضاف، أن فكرة إظهار شخصية ناجحة ومحققة ذاتها في الأعمال الدرامية في الفترة الأخيرة أصبح منتشرا سواء بالشكر والتقدير في كتابة الحوار، أو من خلال ذكر الشخص في تتر نهاية الحلقة كما حدث مع دكتور مجدي يعقوب أو الدكتور أحمد زويل، مؤكداً أنها لافتة جيدة لإظهار شخصيات ناجحة في مصر للأجيال الصغيرة.