بنك ناصر: نقدم خدمات كارت ميزة لأكثر من 3.5 مليون عميل في الجمهورية

قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن بنك ناصر اتخذ العديد من الإجراءات للتيسير على المواطنين، وتأتي على رأس هذه الإجراءات كارت «ميزة»، حيث يقدم البنك خدماته لأكثر من 3 ونصف مليون عميل، مضيفاً إن جميع العملاء يحملون كارت «ميزة» الذي يتيح للعميل السحب من أي مكنة ATM على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى خاصية المشتريات.

فتح فروع بنك ناصر الاجتماعي يومي الجمعة والسبت

واستكمل «عشماوي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين عمر السعيد ودعاء جاد الحق في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الإجراءات التي اتخذها بنك ناصر الاجتماعي للتيسير على المواطنين لصرف المعاشات حيث تم التعاقد مع مكاتب فوري الذي يضم 30 ألف مكتب على مستوى الجمهورية، وهو ما أتاح لعملاء بنك ناصر التعامل مع أقرب مكتب «فوري» لمحل إقامتهم، بالإضافة إلى فتح فروع بنك ناصر الاجتماعي يومي الجمعة والسبت لتسهيل السحب على المواطنين وتلقي الاستفسارات.

بنك ناصر يقوم شهريا بصرف 3 مليارات جنيه للمواطنين

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إلى إن بنك ناصر يقوم شهريا بصرف 3 مليار جنيه للمواطنين، وأن استخدام المواطنين لـ الكروت الذكية انعكست بصورة كبيرة على زيادة المشتريات، وكذلك زيادة السحب من ماكينات ATM الخاصة ببنك ناصر وكل بنوك مصر، لافتا إلى وجود إعلانات استرشادية داخل فروع البنك بعناوين الوحدات التي تقدم خدمات السحب للمواطنين.

تحريك سيارات مخصصة تحتوي على 2 ماكينة ATM

وأشار «عشماوي»، إلى بدء تشغيل فروع متحركة لخدمة فروع بنك ناصر التي تعاني من تكدس المواطنين، موضحاً إمكانية أي مدير فرع لبنك ناصر يلاحظ وجود زحام من المواطنين داخل الفرع، من تحريك سيارات مخصصة تحتوي على 2 ماكينة ATM وموظف لخدمة المراكز والقرى.