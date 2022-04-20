عاجل.. الصحة العالمية: انخفاض إصابات ووفيات فيروس كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إن هناك انخفاض في معدلات الإصابات بفيروس كورونا تصل إلى 21% المبلغ عنها حديثا، وانخفاض فى معدلات الوفيات تصل إلى 24%، وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ في إصابات فيروس كورونا فهناك قلة فى التطعيمات فى بعض الدول.

تطعيم المواطنين للحد من انتشار العدوى

وتابع المدير الإقليمي لـ منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، على الدول المساعدة في تكثيف المجهودات في عملية تطعيمات المواطنين للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والوصول إلى المستهدف، مشيرا إلى التجهيزات لموسم الحج ورغبة المنظمة في استقرار المنحنى الوبائي لذلك على الدول التوسع في عملية التطعيمات وكذلك تكثيف عملية الترصد والكشف من أجل مراقبة فيروس كورونا ومتحوراته التي تظهر للفيروس.

أوميكرون هو المتحور السائد

وأضاف الدكتور أحمد المنظري خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالمنظمة، أن المتحور السائد حتى الآن على مستوى العالم هو متحور أوميكرون وما زال يشكل خطرا بسبب كثرة الإصاباته، لافتا الى أهمية التوزيع العادل للقاحات على مستوى الإقليم، مشيرة إلى التركيز مع الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وتطعيمهم بالجرعة الكاملة.

وأوضح، أن هناك لجنة لإدارة الأزمات بالمنظمة اجتمعت، وأكدت خلال الاجتماع أن جائحة فيروس كورونا ما زالت تشكل خطرا كبيرا على المنظومة الصحية وافتصاد الدول، مشيرا الإجراءات الاحترازية ما زالت السلاح الفعال في المعركة ضد فيروس كورونا وليس هذا هو وقت التراخي والاستهتار باتباع الإجراءات الاحترازية.