«القومي للبحوث»: النسخة والتعديلات الجديدة للقاحات كورونا حققت نتائج جيدة

أكد الدكتور محمد أحمد علي، رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفيروسات بطبيعتها دائمة التحور سواء للأشرس أو التحور الضعيف، موضحا أن الدول نجحت في مواجهة فيروس كورونا، سواء بالأدوية المساهمة في مقاومة الأعراض أو من خلال اللقاحات.

وأشار إلى أن مصر كان لها دور فعال أيضا في مواجهة المرض، والمركز نجح في تحضير أول لقاح مصري خالص 100% للوقاية من المرض، كما نجح البحث العلمي خلال الفترة الماضية في مواجهة المرض بمختلف المتحورات والحد من انتشاره.

سلالات فيروس كورونا

وأضاف رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات التابع لوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن كل ما جرى إنجازه بشأن اللقاحات في اتجاه الخير، مشيرا إلى أن النسخة والتعديلات الجديدة للقاحات حققت نتائج جيدة في مواجهة المرض وكذلك وقاية الملايين من خطر المرض.

جميع المتحورات الأخيرة تميل للضعف

وتابع أنه من المتوقع حدوث عدد من المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، لافتا إلى أن جميع المتحورات الأخيرة تميل للضعف، وهذا مؤشر جديد ولكن يجب أخذ الحذر والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وضرورة السرعة في التسجيل للحصول على لقاح كورونا مع الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي.

ومن ناحية أخرى، أعلنت عدد من المستشفيات عن تحقيقها معدلات ونسب الإشغالات بالأماكن المخصصة لعزل كورونا بـ زيرو إصابات، مثل مستشفى قصر العيني الفرنساوي و عدد من الوحدات والأماكن المخصصة للعزل بمستشفيات جامعة عين شمس.