كيف تقدم شكوى عن مشاكل الحجز والتذاكر وأعطال القطارات؟.. إليك الخطوات

السكك الحديدية هي الملاذ للكثيرين وخيارهم المفضل عند السفر خاصة في المناسبات والأعياد المختلفة، إذ تشهد تلك الفترات إقبالًا وضغطًا كبيرًا على القطارات، وربما يواجه العديد مشاكل في التأخير أو الخدمة أو عند حجز التذاكر، وهناك طرق يمكن اللجوء إليها لتقديم شكاوى حيال ذلك.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز الوسائل التي يمكنك من خلالها تقديم شكاوى القطارات خلال موسم عيد الفطر الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، وفقا لما أعلنت عنه هيئة السكة الحديد.

وسائل تقديم شكاوى القطارات

- الخط الساخن وهو (16528)

- رقمي الواتس أب (01555516528 – 01555525444).

- يمكن تقديم الشكاوى من خلال تحميل تطبيق «في خدمتك».

- ويمكن التواصل مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة النقل من خلال التليفون الأرضي (27980568/02) أو رقم الواتس أب (01288992130).

ـ يمكن إرسال رسالة لصفحة الشكاوى الحكومية بوزارة النقل عبر «فيسبوك».

كيفية حجز تذاكر القطارات إلكترونيا

- يمكن حجز تذاكر القطارات عن طريق الذهاب إلى محطات السكك الحديد قبل موعد السفر بـ14 يوما، أو 24 ساعة فقط بالنسبة للقطارات الإضافية التي يتم طرحها في الأعياد.

- ويمكن الحجز إلكترونيا عن طريق الدخول إلى موقع سكك حديد مصر من هنا.

- وإذا كنت تسجل لأول مرة، عليك تسجيل مستخدم جديد وكتابة بيانات المستخدم، اسمه وبريده الإلكتروني ورقم الهاتف، ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

- عقب ذلك، اضغط على أيقونة محطة القيام ومحطة الوصول واختيار تاريخ السفر الذي تريد الحجز فيه، واختر رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة الأولى أو الثانية الإسباني أو vip أو القطارات الثالثة المطورة.

- أدخل طريقة الدفع المطلوبة ثم يعرض النظام بيانات الحجز، ويجري إرسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم، ويمكن طباعة البيانات وبعد الانتهاء من طريقة الدفع عليك ستظهر لك صورة بالحجز والمقعد ورقم القطار والاسم.