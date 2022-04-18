مصدر بـ«النقل»: لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات خلال إجازة عيد الفطر

كشفت وزارة النقل عن قيام هيئة السكة الحديد برفع حالة الطوارئ للاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر 2022، من خلال صيانة وتجهيز القطارات، وزيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات ذات الكثافات العالية، لمنع زحام المواطنين، وتوفير الفكة بشبابيك التذاكر، لمنع طوابير الركاب داخل صالات المحطات، وتحديد أسعار تذاكر القطارات، وسط إجراءات صارمة ضد كورونا.

أسعار تذاكر القطارات خلال إجازة عيد الفطر 2022

وأكد مصدر مسؤول في وزارة النقل، أن أسعار تذاكر القطارات خلال إجازة عيد الفطر 2022 ثابتة كما هي، ولن تشهد أي زيادات، قائلاً: «لن يتم تحريك أسعار تذاكر القطارات خلال رحلات عيد الفطر المبارك، وجميع قطارات السكة الحديد تقل ما يقرب من 1.2 مليون راكب يوميا خلال رحلات العيد».

لن يتم تحريك أسعار تذاكر القطارات في الوقت الحالى

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى «الوطن» إنه لن يتم تحريك أسعار تذاكر القطارات في الوقت الحالي، وهناك تعليمات مشددة بعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات في عيد الفطر 2022 دون تذكرة، وسيتم فرض غرامات فورية على المخالفين، مشددا على ضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

تحريك أسعار تذاكر القطارات بعد رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور

وأوضح المصدر، أن زيادة أسعار تذاكر القطارات سيتم ولكن عقب رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، مشيرا إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتحديث وتطوير منظومة السكة الحديد بتكلفة إجمالية تصل إلى 200 مليار جنيه، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا ورفع كفاءة وتحسين المحطات وإعادة تأهيل وصيانة الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لتقليل حوادث القطارات.