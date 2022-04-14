أسعار تذاكر القطارات الدرجة الثالثة 2022.. تبدأ من 25 جنيها

تزامنًا مع قدوم موسم عيد الفطر المبارك، يبحث الكثير عبر المحرك العالمي «جوجل»، عن أسعار تذاكر القطارات الدرجة الثالثة 2022، خاصة للراغبين في السفر إلى مسقط رأسهم، خلال إجازة العيد.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» ضمن خدماته الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، أسعار تذاكر القطارات الدرجة الثالثة 2022 وفق المعلن هيئة السكك الحديد في السطور التالية:

أسعار تذاكر القطارات الدرجة الثالثة 2022 خط بحري

وجاءت أسعار تذاكر القطارات الدرجة الثالثة 2022، من محطة رمسيس بالقاهرة، وحتى المحطات الآتي:

القاهرة بنها 25 جنيها.

القاهرة قويسنا 30 جنيها.

القاهرة بركة السبع 30 جنيها.

القاهرة طنطا 35 جنيها.

القاهرة إيتاي البارود 40 جنيها.

القاهرة دمنهور 45 جنيها.

القاهرة كفر الدوار 50 جنيها.

القاهرة سيدي جابر 55 جنيها.

القاهرة الإسكندرية 55 جنيها.

القاهرة منيا القمح 30 جنيها.

القاهرة الزقازيق 35 جنيها.

القاهرة أبو حماد 35 جنيها.

القاهرة السويس 55 جنيها.

القاهرة الإسماعيلية 50 جنيها.

القاهرة القنطرة غرب 50 جنيها.

القاهرة بورسعيد 55 جنيها.

القاهرة المحلة الكبرى 40 جنيها.

القاهرة سمنود 40 جنيها.

القاهرة شربين 50 جنيها.

القاهرة المنصورة 40 جنيها.

القاهرة دمياط 55 جنيها.

أسعار تذاكر القطارات الدرجة الثالثة 2022 خط الصعيد

القاهرة الواسطى 35 جنيهًا.

القاهرة الفيوم 40 جنيهًا.

القاهرة بني سويف 40 جنيهًا.

القاهرة مغاغة 50 جنيهًا.

القاهرة بني مزار 50 جنيهًا.

القاهرة المنيا 60 جنيهًا.

القاهرة ملوي 65 جنيهًا.

القاهرة ديروط 70 جنيهًا.

القاهرة القوصية 70 جنيهًا.

القاهرة أسيوط 75 جنيهًا.

القاهرة أبو تيج 80 جنيهًا.

القاهرة صدفا 80 جنيهًا.

القاهرة طما 80 جنيهًا.

القاهرة طهطا 80 جنيهًا.

القاهرة المراغة 80 جنيهًا.

القاهرة سوهاج 85 جنيهًا.

القاهرة المنشأة 85 جنيهًا.

القاهرة جرجا 85 جنيهًا.

القاهرة فرشوط 95 جنيهًا.

القاهرة نجع حمادي 95 جنيهًا.

القاهرة دشنا 95 جنيهًا.

القاهرة قنا 100 جنيه.

القاهرة قوص 105 جنيهات.

القاهرة الأقصر 105 جنيهات.

القاهرة إسنا 110 جنيهًا.

القاهرة إدفو 120 جنيهًا.

القاهرة كلابشة 120 جنيهًا.

القاهرة كوم أمبو 125 جنيهًا.

القاهرة دراو 125 جنيهًا.

القاهرة أسوان 125 جنيهًا.