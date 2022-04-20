عاجل.. جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 علمي وأدبي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022، للعام الدراسي الحالي، الذي يبدأ يوم 20 يونيو للمواد غير المضافة للمجموع، و26 يونيو للمواد الأساسية.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بديوان عام وزارة التربية والتعليم لإعلان تفاصيل امتحانات نهاية العام الدراسي للصفوف الثلاثة للثانوية العامة، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ورقية بنظام البابل شيت.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 وهو كالتالي:-

يوم الاثنين 20 يونيو امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية

يوم الثلاثاء 21 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 للمواد الأساسية

يوم الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية

يوم الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

يوم الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية

يوم الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة رياضة.

يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

يوم الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء للعلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية.

يوم الأحد 17 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» وعلم النفس والاجتماع.

يوم الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية».

يوم الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.