اختتام فعاليات ليالي رمضان بسوهاج اليوم.. إنشاد ديني وفنون شعبية

تختتم، اليوم، فعاليات ليالي رمضان الثقافية، والتي أقيمت على المسرح الروماني والحديقة المتحفية بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج، بالتعاون بين الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، وقصر ثقافة سوهاج، والتي بدأت يوم 7 رمضان المبارك، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج .

13 يوما مدة فعاليات ليالي سوهاج الثقافية

وتضمنت الفعاليات على مدار 13 يوما فقرات ثقافية متنوعة لفرق قصر ثقافة سوهاج في الموسيقى العربية، والإنشاد الديني، والفنون الشعبية، إضافة إلى محاضرات متنوعة حول أهم القضايا والموضوعات العامة، بحضور نخبة من الأدباء والشعراء وأهالي محافظة سوهاج.

مديرية التضامن تدعم مبادرة «عمّر بيت يتيم»

وفي سياق آخر، دعمت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج المبادرة الإنسانية «عمّر بيت يتيم»، بالتزامن مع احتفالات يوم اليتيم فى شهر أبريل، والتي تستهدف دعم مرضى القلب غير القادرين بقرى ومراكز محافظة سوهاج، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية، وإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع أنحاء المحافظة.

حملات إنارة ونظافة ورفع إشغالات

من ناحية أخرى، قادت فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة حملة نظافة وتمهيد للشوارع والميادين، بدأت في الساعة الخامسة فجرا، وتم تسوية الشوارع بالجليدر ورفع التراكمات بقلابات الوحدة، ورفع الإشغالات من الميادين العامة بالمدينة.

وفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، قاد ممدوح عباس رئيس المركز حملة نظافة بشوارع «المطافي، وبور سعيد، والسنترال، والسلخانة»، كما تم القيام بحملة نظافة مسائية بالشوارع الرئيسية بالمدينة وتمهيد وتسوية الطرق.