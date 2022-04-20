المشدد 5 سنوات لعامل وربة منزل.. باعا طفلتهما مقابل مبلغ مالي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لربة منزل، وعامل، وتغريمهم مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، بتهمة بيع طفلتهما، كما قضت بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لطبيب نساء وتوليد وعاملة وموظف بمستشفى الطبيب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاته.

قاما ببيع الطفلة مستغلين ضعفها وصغر سنها

وجاء في أوراق القضية، قيام كل من المتهمين «سهير. ع، 52 عاما، ربة منزل»، «فارس. ف، 60 عاما، عامل»، بعرض طفلتهما «جومانا» للبيع، وهو ما يعد اتجارا بالبشر، وذلك لأنهما تعاملا مع شخص طبيعي وقاما بتسليم الطفلة مستغلين ضعفها وصغر سنها لسيدة تدعى «زينب»، مقابل الحصول على مبلغ مالي.

كما اشترك المتهمان في تزوير محرر رسمي شهادة ميلاد الطفلة مع المتهمين «شيماء. ن، 35 عاما، عاملة»، «أحمد. ص، 81 عاما، طبيب نساء وتوليد»، «طارق. أ، 31 عاما، موظف بمستشفى الطبيب»، وكان ذلك أمام موظف مكتب صحة المنيل، لإثبات نسب الطفلة زورا.

تزوير شهادة ميلاد الطفلة «جومانا»

واشترك المتهمان فيما بينهما عن طريق الاتفاق والمساعدة مع موظف بمكتب صحة المنيل «حسن النية»، في تزوير محرر رسمي وهو شهادة ميلاد الطفلة «جومانا»، وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة صحيحة.

وأضافت أوراق القضية، أن الطبيب المتهم وموظف المستشفى التي يملكها الطبيب ارتكبوا تزوير فى محرر عرفي وهو إخطار ميلاد الطفلة جومانة بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وهى إثبات حدوث واقعة ميلاد الطفلة سالفة الذكر بالمستشفى محل عملهما.