التعليم: محبيناش نرهق الطلاب بإجابة الأسئلة المقالية على التابلت بالقلم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ امتحانات المرحلة الثانوية ستكون بنظام الأسئلة الجديد الذي بدأ تنفيذه منذ العام 2018 حتى الآن، حيث كان محور التطوير في المرحلة الثانوية هو طريقة الأسئلة، ويستمر الأمر في جميع السنوات من الصف الأول حتى الثالث الثانوي.

شوقي: الطالب يستطيع الإجابة على النموذجين

وأضاف شوقي، في بث مباشر عبر صفحة الوزارة على فيس بوك، أنّ السؤال الشائع هو «هل الامتحان ورقي أم إلكتروني؟»، كاشفا عن أنّ الطالب يمكنه الإجابة على النموذجين: «دي حاجة بنعملها لأهداف أخرى من ضمنها التصحيح بأقل قدر من التدخل البشري، ومربط الفرس هو نوع أسئلة التقييم الجديدة».

شوقي: تدريبات إلكترونية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

ولفت إلى بداية التدريبات حاليا على الامتحانات الصفوف الأول والثاني الثانوي، حيث تُعقد امتحانات الترم الثاني لهذا العام داخل لجان مؤمنة ومراقبة، وستكون مزيجا من الأسئلة المقالية مع الاختيار من متعدد: «عشان نحقق ده فهيكون 30% من وزن الامتحان على الجزء المقالي والـ70% على الجزء اختيار من متعدد».

وتابع: «هنعمل الجزء المقالي ورقيا والجزء الاختيار من متعدد على التابلت أو إلكترونيا زي ما عملنا الاختبار دلوقتي، وعملنا التغيير ده بسبب شكاوى الطلاب من عدم قدرتهم على استخدام القلم على التابلت، ومحبيناش نرهقهم بالأسئلة المقالية على التابلت».