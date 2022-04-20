حسم موعد امتحانات الترم الثاني 2022 للجامعات السبت المقبل

يحسم المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية، ومشاركة كلاً من الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، موعد امتحانات الترم الثاني 2022 للجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد المختلفة وذلك يوم السبت المقبل، خاصة بعد انتشار إشاعات عن تأجيلها وترحيلها عن مواعيدها المقررة والمعلن عنها.

موعد امتحانات الترم الثاني 2022 للجامعات

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أنه لن يكون هناك أي تأجيل أو ترحيل لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، وأن الامتحانات ستعقد خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وفقًا للقرارات النهائية للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، مشيرة إلى أن العمل بالجدول الزمني و المواعيد المحددة يسير وفقًا لضوابط وإجراءات محددة.

ولا توجد أي توجهات بتغيير ما تم الإعلان عنه مسبقًا، والعمل يسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، كما أن خطط التطعيمات ضد كورونا تسير بصورة منتظمة.

امتحانات الترم الثاني 2022 للجامعات

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس سيناقش عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها متابعة انتظام العمل بالفصل الدراسي الثاني وكذلك انتظام امتحانات الميدتيرم، والاستعدادات لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا «كوفيد 19»، ومتابعة جاهزية واستعدادات المستشفيات الجامعية تزامنًا مع احتفالات الربيع وعيد الفطر وأعياد الأقباط، تحسبًا لأي طواريء أو أزمات ربما تطرأ خلال الفترة المقبلة.