بسبب تدمير الكنائس .. تحذيرات وقداس افتراضي لعيد الفصح شرق أوكرانيا

حذر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوهانسك، شرق أوكرانيا ، «سيرجي هايداي»، من ما اسماه باستفزازات روسية محتملة خلال قداس عيد الفصح المقبل، ودعا إلى صلوات ودعوات دينية عبر الإنترنت.

استفزازات متوقعة من القوات الروسية

وقال «هايداي»: «الروس سوف يبدأون استفزازاتهم يوم الأحد المقبل في عيد الفصح .. أنقذ حياتك، ابق في المنزل! أناشد سكان منطقة لوهانسك أن يظلوا في المنطقة والذين تم إجلاؤهم بالفعل. لا توجد كنائس عاملة تقريبًا في منطقة لوهانسك، لقد دمرتها القوات الروسية، وهي نفس الكنائس التي كانت تابعة لبطريركية موسكو الأرثوذكسية ذات يوم، لكنها تعرضت للهجوم من قبل القوات الروسية»، وذلك بحسب تقرير نشرته شبكة «سي إن إن»، الإخبارية الامريكية.

ونقل تقرير الشبكة الأمريكية عن «هايداي»: «يمكن للروس أن يستغلوا عاداتنا ويمارسوا الإرهاب خلال أحد أهم الأعياد المسيحية، وإذا أُمروا بمهاجمة الكنائس في عيد الفصح، فلن يتوقفوا، أنا متأكد من أن القوات الروسية ستحاول القيام بذلك لذلك من الأفضل البقاء في المنزل، لا تخاطروا بحياتكم دعونا نحتفل بعيد الفصح على الإنترنت، ويمكن للجميع الانضمام إلى طقوس عيد الفصح عن بُعد من خلال البث التلفزيوني وعبر الإنترنت».

تحذيرات مماثلة للاحتفال افتراضيا

ومن جانبه، حث رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في شمال أوكرانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع السكان المحليين على حضور قداس عيد الفصح وسط تحذيرات مماثلة، حيث يحتفل العديد من الأوكرانيين بعيد الفصح وفقًا للتقويم اليولياني، حيث يصادف عيد الفصح يوم الأحد هذا العام في 24 أبريل، وشددت السلطات الأوكرانية على حضور احتفالات عيد الفصح عبر الإنترنت فقط.