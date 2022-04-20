أوكرانيا.. القوات الروسية تحاول التقدم في جنوب شرق «زابوريجيا»

قال المجلس الإقليمي لمدينة زابوريجيا، الواقعة شرق أوكرانيا، إن القوات الروسية تحاول التقدم نحو المدينة بجنوب شرق البلاد، مع تصاعد القتال في أنحاء شرق البلاد، بحسب شبكة «سي إن إن».

وقال المجلس في بيان «الوضع على خط المواجهة يشير إلى أن القوات الروسية تحاول التقدم في اتجاه زابوريجيا، لكنها تتكبد خسائر وتركز جهودها الرئيسية على الحفاظ على الحدود التي قامت باحتلالها بالفعل، وليس مساحات جديدة»، وأضاف المجلس في بيانه أن القوات الروسية تواصل قصف مواقع قواتنا وتقوم بعمليات هجومية في اتجاه منطقة بوكروفسكي - هولييبول».

وتقع مدينة «زابوريزهزهيا» شمال مدينة ماريوبول المحاصرة، ومن المقرر أن تشكل جزءًا من ممر إجلاء ورد أنه تم الاتفاق عليه مع روسيا، ومن جانبها قالت إيرينا فيريشوك، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إنه سيتم إجلاء النساء والأطفال وكبار السن من مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية الشرقية باتجاه مدينة مانهوش، ثم عبر مدينة بيرديانسك الروسية ثم نحو حدود مدينة زابوريجيا.

القوات الروسية تحتل الجزء الجنوبي من المدينة

وتابع تقرير «سي إن إن»، أن القوات الروسية تحتل الجزء الجنوبي من المنطقة، وأقامت بحسب مجلس مدينة زابوريجيا، قاعدة لها في مدينة ميليتوبول، بالقرب من المناطق السكنية، ويقول المجلس إن القوات الروسية تخطط لإجراء استفتاءات صورية في الأراضي المحتلة، على غرار تلك التي أجريت في الأجزاء التي يسيطر عليها الانفصاليون في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في عام 2014.

دعوات انفصالية لمدينة زابوريجيا

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الزعيم الانفصالي المدعوم من روسيا دينيس بوشلين، إن جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية ستدعم منطقة تحتلها روسيا في منطقة زابوريزهيا، وزعم «بوشلين» أن زابوريجيا وجه نداءً للانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى الجمهورية الانفصالية، وقال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية تستعد على ما يبدو لاستفتاء زائف مماثل في منطقة خيرسون الجنوبية.