مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 17 رمضان بسوهاج
كتب:
شيماء دراز
06:44 ص | الإثنين 18 أبريل 2022
مواقيت الصلاة
يرفع اليوم الاثنين 17 رمضان 1443 هجريا، 18 أبريل 2022 ميلاديا، أذان المغرب في محافظة سوهاج في تمام الساعة 6 و19 دقيقة مساء لينتهي صيام يوم 17 رمضان، مقتربين من انتهاء عشر أيام المغفرة، بمنتصف شهر رمضان المبارك.
مواقيت الصلاة اليوم 17 رمضان في محافظة سوهاج
- موعد صلاة الفجر الساعة 3:59 صباحًا.
- موعد الشروق الساعة 5:28 صباحًا.
- أذان الظهر الساعة 11:53 صباحًا.
- موعد صلاة العَصر الساعة 3:24 مساءً.
- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:19 مساءً.
- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:37 مساءً
- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:39 صباحا.
- موعد السحور في الساعة 1:39 صباحا.
موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم بمركز ومدينة جرجا
بينما يرفع أذان المغرب بمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج فى تمام الساعة 6 و18 دقيقة مساءا بفارق دقيقة واحدة عن أذان المغرب بمركز ومدينة سوهاج الذى يرفع فى تمام الساعة 6 و19 دقيقة مساءا .
مواقيت الصلاة اليوم 17 رمضان بمدينة جرجا
موعد صلاة الفجر الساعة3:59 صباحًا.
- موعد الشروق الساعة 5:26 صباحًا.
- أذان الظهر الساعة 11:52 صباحًا.
- موعد صلاة العَصر الساعة 3:23 مساءً.
- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:18 مساءً.
- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:36 مساءً
- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:39 صباحا.
- موعد السحور في الساعة 1:39 صباحا.