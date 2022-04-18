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مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 17 رمضان بسوهاج

كتب:

شيماء دراز
06:44 ص | الإثنين 18 أبريل 2022
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

يرفع اليوم الاثنين 17 رمضان 1443 هجريا، 18 أبريل 2022 ميلاديا، أذان المغرب في محافظة سوهاج في تمام الساعة 6 و19 دقيقة مساء لينتهي صيام يوم 17 رمضان، مقتربين من انتهاء عشر أيام المغفرة، بمنتصف شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة اليوم 17 رمضان في محافظة سوهاج

- موعد صلاة الفجر الساعة 3:59  صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:28 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:24 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:19 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:37  مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:39 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:39 صباحا.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم بمركز ومدينة جرجا

بينما يرفع أذان المغرب بمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج فى تمام الساعة 6 و18 دقيقة مساءا بفارق دقيقة واحدة عن أذان المغرب بمركز ومدينة سوهاج الذى يرفع فى تمام الساعة 6 و19 دقيقة مساءا .

مواقيت الصلاة اليوم 17 رمضان  بمدينة جرجا

موعد صلاة الفجر الساعة3:59 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:26 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:23 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:18 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:36  مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:39 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:39 صباحا.

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