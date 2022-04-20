مسئول عسكري أمريكي: موسكو دفعت بـ62 ألف جندي لدعم الهجوم على دونباس

قالت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية قبل أسابيع، بعد المحاولة الروسية للسيطرة على كييف، أعلن الكرملين أن هدفه الرئيسي هو الاستيلاء على منطقة دونباس التي يتحدث معظم سكانها اللغة الروسية، إذ يقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو القوات الأوكرانية منذ ثماني سنوات.

وتابعت الصحيفة الأمريكية، أن انتصار روسيا في دونباس، من شأنه أن يحرم أوكرانيا من الأصول الصناعية هناك، بما في ذلك المناجم ومصانع المعادن ومصانع المعدات الثقيلة.

زيادة في اعداد القوات الروسية في الشرق

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أمريكي كبير، أن الروس أضافوا وحدتين قتاليتين آخريين، تعرفان باسم مجموعات كتائب تكتيكية، في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة السابقة، من أجل الإسراع في عمليات الهجوم على منطقة دونباس.

وقال المسؤول، إن ذلك رفع العدد الإجمالي للوحدات في البلاد إلى 78 وحدة، جميعها في الجنوب والشرق، زيادة عن من 65 الأسبوع الماضي، وهذا يعني أن أعداد القوات الروسية أضافت ما بين 55 ألف و62 ألف جندي، بناءً على ما قاله البنتاجون في بداية الحرب، وهو ما يعد القوة النموذجية للوحدة من 700 إلى 800 جندي، لكن التحديد الدقيق للقدرة القتالية لروسيا في هذه المرحلة لا يزال يبدو صعبا.

ونقلت الصحيفة عن قال مسؤول أوروبي، إن لدى روسيا أيضًا ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف مقاتل أجنبي في دونباس، وهم مزيج من المرتزقة من مجموعة روسية خاصة ومقاتلين بالوكالة روس من بلدان أخرى.

الأسلحة الغربية لها دور رئيسي في صد الهجوم الروسي

وقالت الصحيفة، إن الأسلحة الأوروبية والأمريكية لعبت دورًا رئيسيًا في تمكين الأوكرانيين المتفوقين من صد الروس، كما قال رئيس الوزراء الهولندي خلال حديث مع الرئيس الاوكراني فوفوديمير زيلينسكي، إن هولندا سترسل أسلحة أثقل إلى اوكرانيا، بما في ذلك العربات المدرعة، بينما قال صحفيو وكالة أسوشييتد برس الأمريكية في خاركيف، إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ثلاثة بجروح في طائرة روسية.