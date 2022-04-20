التعليم: امتحانات المواد الخارجة عن المجموع يومي 20 و21 يونيو المقبل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن بداية امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة، تقرر إجرائها بعد أسبوعين من الموعد الذي تم إعلانه من قبل، موضحا: «إحنا أجلناها أسبوعين، كي تبدأ يوم 26 يونيو المقبل، بدلا من 11 يونيو، وهيكون فيه امتحان يومي 20 و21 للمواد الخارجة عن المجموع».

امتحانات الثانوية العامة تنتهي 21 يوليو

أضاف «شوقي»، خلال بث مباشر عبر صفحة وزارة التربية والتعليم، عبر «فيسبوك»، أنه من المقرر أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة، يوم 21 يوليو من هذا العام، وسيتخللها إجازة عيد الأضحي: «أضفنا امتحان الثانوية العامة للطلبة المكفوفين، وامتحان الثانوية العامة لمدارس المتفوقين، وبكده نكون قدمنا الوجبة الكاملة لجداول الامتحانات».

طارق شوقي يستقبل أسئلة الطلاب

أوضح الوزير: «كده كل واحد هيبقي عارف قدامه إيه وإمتى، وتفاصيل كل نوع من الامتحانات، ونتمني لكم كل النجاح والتوفيق، وهتلاقوا كل ده على موقع الوزارة، وصفحتي الشخصية عبر فيسبوك، ولو فيه أي أسئلة إحنا تحت أمركم، وكل سنة وحضراتكم طيبين».