سينتيا خليفة: «مفيش كهرباء ولا مياه في لبنان.. واللي يتعب بيموت»

أبدت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة استياءها بسبب ما يحدث في بلدها، وذلك بعد إعلان نائب رئيس الحكومة اللبنانية إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وتوزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

سينتيا خليفة: نتعرض للظلم منذ 30 سنة

وقالت الفنانة سينتيا خليفة خلال بث مباشر مع «الوطن»، إن اللبنانيين يتعرضون للظلم، موضحة: «إحنا معملناش حاجة عشان يحصل فينا كدا، بقالنا 30 سنة على نفس النظام».

وأضافت:«وصلنا إن فيه بيوت مفيهاش كهرباء ومياه، مفيش أدوية، لو حد تعب ممكن يموت عشان مفيش علاج، مفيش بنزين، والعالم محدش بيتكلم عن لبنان، أتمنى النظر لنا».

مشاركة سينتيا خليفة في مسلسل دايما عامر

وتشارك الفنانة سينتيا خليفة في مسلسل «دايما عامر»، الذي يعرض داخل السباق الرمضاني الحالي، وتدور أحداثه حول انتحال شخصية عامر التي يجسدها الفنان مصطفي شعبان، وهو أستاذ تربوي يدخل مدرسة الرؤية ويعمل داخلها بعدما يتفق مع صديقه لطفي سكرتير مديرة المدرسة زهرة، وينجح في الحصول على ثقة وحب الناس من حوله ولكنه يُخفي شيئا ما عن الجميع.

وشارك في بطولة مسلسل «دايما عامر»، مصطفي شعبان، وميرنا نور الدين، ولبلبة، وعمرو عبد الجليل، وسماء إبراهيم، وكريم عفيفي، وأحمد الشامي، ومحمد ثروت، ووسام عادل، ولمي كتكت، وشروق الشريف، والعمل من تأليف أيمن سليم، وإخراج مجدي الهواري.

نجاح سينتيا خليفة في مسلسل حرب أهلية

وشاركت سينتيا خليفة في دراما رمضان هذا العام، بعد نجاحها في العام الماضي من خلال مسلسل «حرب أهلية»، ودارت أحداثه حول مريم التي تضطرها الظروف لترك ابنتها تمارا وهي صغيرة فتشب حاقدة عليها، وتتعرض مريم للخداع من قبل طبيبها النفسي وزوجها يوسف.