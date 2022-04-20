«التعليم» تعلن تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة أدبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات الثانوية العامة أدبي 2022، موضحة أنه تقرر تأجيل الامتحانات لتعقد 26 يونيو المقبل، وليس 11 يونيو، مؤكدة أن الامتحانات تعقد ورقياً بنظام البابل شيت ويتم تصحيحها إلكترونياً ولا يوجد بها أي أسئلة مقالية لأنها تعقد بنظام الأسئلة الموضوعية التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

جدول امتحانات الثانوية العامة أدبي 2022

- يؤدي الطلاب يوم الأحد الموافق 26 يونيو المقبل امتحان مادة اللغة العربية.

- يؤدي الطلاب يوم الأحد الموافق 3 يوليو امتحان مادة الجغرافيا.

- يؤدي الطلاب يوم الخميس الموافق 7 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- وفق جدول امتحانات الثانوية العامة أدبي 2022 يؤدي الطلاب يوم الخميس 14 يوليو امتحان التاريخ.

- يؤدي الطلاب يوم الأحد الموافق 17 يوليو امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

- يؤدي الطلاب يوم الخميس الموافق 21 يوليو امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

امتحانات الثانوية العامة أدبي 2022 تعقد في لجان مؤمنة

وبالتزامن مع إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة أدبي 2022، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي اليوم، أن الامتحانات ورقية والإجابة بنظام البابل شيت والأسئلة اختيار من متعدد فقط ولا توجد أسئلة مقالية والتصحيح إلكتروني بالكامل ولن يسمح باصطحاب الكتاب أو التابلت للجنة الامتحانية ويتم تسلم الطالب ورقة مفاهيم.

إجراءات وقائية مشددة في امتحانات الثانوية العامة أدبي 2022

وأضاف «شوقي»، أن امتحانات الثانوية العامة أدبي 2022، تعقد في لجان مؤمنة ومطبقة لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة، وقياس درجة حرارتهم قبل السماح لهم بدخول اللجان.