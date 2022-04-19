توجيه هام من المديريات التعليمية بشأن واضعي أسئلة الامتحانات 2022

وجهت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإدارات والمدارس بضرورة اتخاذ إقرارات كتابية على من يشترك في وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي تعقد خلال شهر مايو المقبل، ورقيا في لجان مجهزة من كافة النواحي، بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم، على أن تكون الامتحانات موزعة وفق جداول معلنة في المدارس بأماكن واضحة.

الحفاظ على سرية الامتحان التامة

وأضافت المديريات في خطاب للإدارات التعليمية، أن الإقرار يؤكد على عدم إعلان المشاركين في وضع أسئلة الامتحانات عن أنفسهم والحفاظ على سرية الامتحان التامة، والالتزام بالمادة العلمية المقررة بالكتاب المدرسي والتي حددتها الخطة الزمنية لتوزيع المناهج المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم.

مراعاة زمن الإجابة

وأكدت على أن الإقرار يشمل أيضا مراعاة زمن الإجابة وكتابة نموذج الإجابة عن كل سؤال، وأن تكون الأسئلة مطابقة تماما لمواصفات الورقة الامتحانية التي أعلن عنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشددة على ألا يكون المكلف بوضع الامتحان من القائمين على التدريس للصف الذي يضع له الامتحان قدر الإمكان.

تواجد 3 نسخ من سجل درجات أعمال السنة

ووجهت المديريات بضرورة تواجد ثلاثة نسخ من سجل درجات أعمال السنة لدى كل رئيس الكنترول، موضحة أن الامتحانات ستعقد ورقيا بالنسبة للمرحلة الابتدائية والإعدادية وتركز على أسئلة الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشددة على الطلاب بضرورة مراجعة المقرر الدراسي وحل النماذج الموجودة في الكتاب المدرسي.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستبدأ 7 مايو المقبل

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستبدأ 7 مايو المقبل، موضحاً أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على الاستعدادات النهائية الخاصة بعقد الامتحانات، مؤكدا ضرورة الالتزام ببنك الأسئلة الذي أعده المركز القومي للامتحانات أثناء وضع أسئلة الامتحانات.