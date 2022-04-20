التعليم: السماح لطلاب أولى وثانية ثانوي بدخول لجان الامتحان بـ ورقة مفاهيم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيجري بالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني، سوف نستخدم «ورقة مفاهيم» مثل امتحانات الثانوية العامة، ولا يسمح بدخول كتاب ورقي أو ملازم.

وأضاف «شوقي» عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، أن منصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكتروني وضمان تكافؤ الفرص.