رفع الاستعدادات بجميع المرافق والقطاعات لاستقبال عيد الفطر بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والشركات، استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك.

ووجه محافظ البحيرة بضرورة التواجد المستمر لكافة القيادات وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية، وربطها بغرف العمليات الفرعية، للعمل على حل أي مشكلة تطرأ على الفور، والاستجابة الفورية، وتلبية كافة احتياجات المواطنين.

الالتزام بضوابط إقامة صلاة العيد بمساجد البحيرة

وأكد المحافظ على التزام كافة الجهات المعنية بتعليمات وضوابط وزارة الأوقاف بشأن إقامة صلاة العيد بالمساجد حفاظاً على صحة المواطنين.

كما وجه محافظ البحيرة بمراعاة جميع الضوابط والإجراءات التى اتخذتها الوزارة، ومنها إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام.

الالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامة أثناء الصلاة

كما شدد «آمنة» على الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعي، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر، وغلقه بعدها بـ10 دقائق، موضحاً أن خطبة العيد في حدود 10 دقائق كخطبة الجمعة.

وأضاف أنه سيتم السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ البحيرة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عٌقد اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافي.

كما شدد «آمنة» علي رفع درجه الإستعداد بكافه الوحدات المحلية والمديريات الخدميه لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتعقيم وتطهير جميع المساجد التي ستشهد صلاة العيد، والالتزام بكافة الإجراءات المقررة أثناء الصلاة والخطبة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

تكثيف الحملات التفتيشية خلال إجازة العيد

وأكد المحافظ على تكثيف الحملات خلال إجازة العيد، لمنع استغلال العطلة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أو بالبناء المخالف، وإزالة أي تعديات في المهد على الفور، وتكثيف الحملات التموينية على الاسواق والمحال والمخابز خلال فترة الأعياد.

ووجه «آمنة» بتواجد رؤساء وعناصر أجهزة النظافة في مواقعهم، لمتابعة استمرار أعمال النظافة وتجهيز الحدائق والأماكن العامة، والتعامل فوراً مع أي تجمعات للمخلفات المنزلية، ورفع الإشغالات بالشوارع للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري.

كما نوه بقيام مديرى مشروعي المواقف والنقل الداخلي بالمحافظة بالسيطرة على حركة المركبات التابعة لهم، وتوفير الأعداد اللازمة، والتأكد من انتظام العمل بهذه القطاعات.

وشدد بالتنبيه على رؤساء المدن بتشديد الرقابة على كافة المنتزهات والحدائق والملاهي العامة والخاصة، والتأكد من القيام بأعمال صيانة ألعاب الأطفال وصلاحياتها، للحفاظ على سلامتهم وأمنهم.