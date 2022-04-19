موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2022 في مصر للقطاعين العام والخاص

مع حلول العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، تزداد عملية البحث عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2022 في مصر، حيث يبحث كثير من المواطنين، عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك، سواء للقطاعين العام أو الخاص، خلال هذه الساعات، من خلال محركات البحث العالمية، كى يستطيعوا معرفة موعد وعدد أيام الإجازة.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2022 في مصر

للعاملين بالقطاع الحكومى

وفقا لبيان الحكومة الصادر أمس، عن مجلس الوزراء، فإن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2022 في مصر، للعاملين بالقطاع الحكومي، سيكون مع إجازة عيد العمال 2022، لتصبح الإجازتين فى نفس التوقيت.

وإجازة عيد الفطر المبارك 2022 في مصر مدتها 6 أيام، تبدأ من السبت الموافق 30 أبريل وحتى الخميس الموافق 5 مايو.

ويختص القرار العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، ووحدات الإدارة المحلية، والمصالح الحكومية، والوزارات، والهيئات العامة.

العاملون بالقطاع الخاص

أما بالنسبة لموعد إجازة عيد الفطر المبارك 2022 في مصر للعاملين بالقطاع الخاص، أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن إجازة عيد الفطر المبارك 2022 في مصر، ستكون أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، على أن تكون إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

مشيرا إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم.

وذلك وفقا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل.

وبذلك ستكون إجازة عيد الفطر المبارك 2022 في مصر، 6 أيام للعاملين بالقطاع الحكومي، ويومين للعاملين بالقطاع الخاص.