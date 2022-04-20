مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي بعد قرار التأجيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي، موضحة أن الامتحانات ستعقد ورقياً بنظام البابل شيت ويجري تصحيحها إلكترونياً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي جرى توفيرها مثل منصة حصص مصر التعليمة ومنصة إدارة التعلم.

تفاصيل مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي، جرى تأجيلها عن المواعيد المعلنة سابقاً، مؤكداً أن الوزارة كثفت من استعداداتها النهائية لعقد الامتحانات بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس.

وأضاف «شوقي» في مؤتمر صحفي اليوم، أن مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي، تبدأ اعتباراً من يوم 26 يونيو المقبل، بدلاً من 11 يونيو، موضحاً أن الامتحانات لا تشمل أي أسئلة مقالية لأن التصحيح سيكون إلكترونياً.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

- يؤدي الطلاب يوم الأحد الموافق 26 يونيو اللغة العربية.

- يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

- يؤدي الطلاب يوم الأحد الموافق 7 يوليو امتحان الكيمياء.

- يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو امتحان الرياضيات التطبيقية والديناميكا.

- يؤدي الطلاب يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- وفق مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي، يؤدي الطلاب يوم الخميس الموافق 14 يوليو امتحان الفيزياء والتاريخ.

- يؤدي الطلاب يوم الأحد الموافق 17 يوليو امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة والرياضيات البحتة والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

- يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو امتحان الرياضيات البحتة الجبر والهندسة والفراغية.

- ووفق مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي، يؤدي الطلاب يوم الخميس الموافق 19 يوليو امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.