المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لعامل متهم بالإتجار في «الحشيش» بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، قبل قليل، بمعاقبة «عامل نجارة» بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة «الحشيش»، بدائرة مركز المنشاة في محافظة سوهاج.

أصدرت محكمة جنايات سوهاج الحكم في جلستها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم غانم، ومصطفى أبو القاسم، بأمانة سر عصام حسانين.

أحداث الواقعة والقبض على المتهم

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضي 2021، بدائرة مركز المنشاة في محافظة سوهاج، عندما وردت معلومات إلى إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة المنشاة، تفيد قيام المدعو «أ. ج.»، 38 سنة، عامل بورشة نجارة، مقيم بدائرة مركز المنشاة، بالإتجار في مخدر «الحشيش»، ويتخذ ورشة النجارة ستاراً له حتى لا ينكشف أمره.

وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة المعلومات، وتم إلقاء القبض على المتهم بحوزته كمية من جوهر «الحشيش» المخدر، تزن حوالي نصف كيلو، وتليفون محمول، اعترف المتهم بأنه يستخدمه في التواصل مع زبائنه، كما تم العثور على مبلغ مالي بحوزته، حصيلة بيع مخدر «الحشيش»، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتحريز المضبوطات.

النيابة تحيل الواقعة لمحكمة الجنايات

وجهت النيابة للمتهم عدة اتهامات منها إحراز جوهر «الحشيش» المخدر، بقصد الإتجار، وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، وغرامة قدرها 200 ألف جنيه.