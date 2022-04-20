عاجل.. «التعليم» تقرر عقد امتحانات هذه الفئة بداية من اليوم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد اختبار إلكتروني تجريبي لطلاب أبناؤنا في الخارج، بداية من الصف الرابع الإبتدائى حتى الصف الثاني الثانوي، بداية من يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل وحتى يوم الجمعة 22 أبريل بكل الدول، موضحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه سيتم إتاحة الإختبارات الإلكترونية على مدار اليوم، بداية من الساعة التاسعة صباحا.

تفاصيل الامتحانات النهائية لامتحانات أبناؤنا في الخارج

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل الامتحانات النهائية لامتحانات أبناؤنا في الخارج، موضحاً أن الامتحانات تبدأ يوم السبت 7 مايو 2022 وتُعقد إلكترونيا من خلال المنصة الخاصة بالوزارة بـ«أسئلة اختيار من متعدد».

صياغة الأسئلة بنظام الاختيار

وأضاف «شوقي» في مؤتمر صحفي، أن اللجان الفنية المركزية المسؤولة عن وضع أسئلة الامتحانات تتولى صياغة الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح وتكون نتيجة الطالب اجتياز/ عدم اجتياز، لافتاً إلى أنه في حالة وجود أي عائق لدخول المنصة يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة «بابل شيت» الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبناؤنا في الخارج.