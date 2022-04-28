رمضان في نيجريا.. مناسبة من أجل الدعاء بالسلام والأمن والتسامح  

يأتي شهر رمضان دائمًا في نيجيريا، كمناسبة عظيمة تتخذها الحكومة النيجرية فرصة لتوجيه بعض الرسائل السياسية في هذا البلد الأفريقي المتعدد الأعراق والقوميات والصراعات، إذ عادة ما يحرص السياسيون على أن يكون الشهر الكريم مساحة للأمن والسلام، استثمارا للأجواء الروحانية التي يفرضها، وتحرص قيادات الدولة على توجيه تلك الرسائل.

على سبيل المثال، دعت السيدة الأولى في نيجيريا عائشة بخاري، المؤمنين المسلمين، إلى استغلال فترة رمضان لتكثيف الصلاة من أجل سلام وأمن دائمين في نيجيريا، وفق ما نقلت صحيفة جارديان نيجيريا.

عائشة بخاري: رمضان فرصة للارتقاء بالنفس

جاء حديث السيدة الأولى، عندما استضافت زوجات رؤساء الخدمات وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين في مأدبة إفطار رمضانية في قصر الدولة في أبوجا، وقالت إن الله سبحانه وتعالى أتاح للنيجيريين فرصة أخرى لإعادة الارتقاء بأنفسهم في الصيام والصلاة لضمان السلام والتنمية في البلاد.

كما حثت السيدة الأولى، النيجيريين على إظهار الفضائل الطيبة في هذا الشهر الكريم من التعاون مع الاخرين وإظهار الحب والدعم والتسامح والتضحية من أجل خير البشرية ونيجيريا.

أجواء رمضان ستوفر للبلاد قدر من السلام والطمأنينة

وأعربت «بخاري» عن امتنانها لله سبحانه وتعالى على إتاحة الفرصة لها لبلوغ رمضان 2022، كما أعربت عن تفاؤلها بأن هذه الفترة ستوفر للبلاد قدر كبير من السلام والطمأنينة.

وكان من بين الشخصيات البارزة التي حضرت الحدث زوجات الوزراء ونساء نيجيريات أخريات أعربن بالإجماع عن تقديرهن للسيدة الأولى لالتزامها بدعم التعايش السلمي لنيجيريا.

الإعلام النيجري: رمضان فرصة للتسامح والتضحيات من أجل المجتمع

الإعلام النيجيري بدوره يحرص على التوعية بشهر رمضان وصيامه والحث علي السلام، فعل سبيل المثال، أشارت وكالة الأنباء النيجيرية في أنبائها إلى أن رمضان هو أحد أركان الإسلام الخمسة التي توفر فرصة للأمة المسلمة لتكثيف الصلاة ومزيدا من التوضع وتقوى الله.

وتقول الوكالة، إن فترة الصيام هي أيضًا فرصة للاستزادة في الفضائل كالتسامح والمحبة والسلام والتضحيات من أجل خير البشرية والمجتمع.