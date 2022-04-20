«يصل لـ3 ملايين جنيه» البنك الأهلي ينشر تفاصيل القرض بضمان الوظيفة

أعلن البنك الأهلي المصري عن تفاصيل شروط الحصول على قرض شخصي بضمان تحويل المرتب وتسديده على 12 سنة بضمان الوظيفة .

وقال البنك الأهلي المصري إن القرض الشخصي يصل إلى 3 ملايين جنيه بضمان تحويل المرتب، إضافة إلى فتح حساب جار مجانا لصاحب القرض وبدون ضامن، ومن امتيازات الحصول على القرض الشخصي أنه يتم بدون مصاريف استعلام ائتماني، مع تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا.

شروط الحصول على القرض

ونشر البنك الأهلي المصري شروط الحصول على القرض والمستندات المطلوبة من راغبي القرض:

- خطاب معتمد من جهة العمل الخاصة بالعميل، موضحا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.

- تتعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

- صورة بطاقة الرقم القومي ساريه أو جواز سفر سار.

- ألا يقل عمر طالب القرض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما في نهاية سداد القرض.

- يتم تحديد سعر العائد تنافسيا.

وأكد البنك الأهلي المصري، أنه يتم إضافة مصاريف إدارية 2% من مبلغ القرض بعد الحصول عليه، تدفع مرة واحدة مقدما بحد أدنى 250 جنيه، في حال سداد القرض على 7 سنوات، و3% بحد ادنى 250 جنيه حال سداد التمويل لفترة أكثر من 7 سنوات.

كما نشر البنك الأهلي المصري إنه فى حالة السـداد المعجل للقرض يتم دفع 5% مـن المبلـغ المدفـوع حـال السـداد النقـدي، 10% حـال السـداد بـأي وسـيلة دفـع أخـرى، وأن غرامة تأخير سداد القسط: 20 جنيه شهريا + 2%من المبلغ المستحق ولم يدفع.

البنك المركزي المصري

يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن عن رفع سعر الفائدة بنسبة 1% خلال شهر مارس 2022، فى اجتماع استثنائي، وقال البنك المركزي في بيانه السابق إنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 100 نقطة أساس، حيث وصل سعر الفائدة بعد رفعها 1% على الإيداع و10.25% على الإقراض.