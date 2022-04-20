البنتاجون: تجربة روسيا الصاروخية روتينية ولا تشكل تهديدا لأمريكا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن روسيا أبلغت واشنطن قبل اختبار الصاروخ الجديد العابر للقارات، وفقا لما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن التجربة الصاروخية الروسية روتينية ولا تشكل تهديدا للولايات المتحدة.

ونوهت وزارة الدفاع الأمريكية، بأن أوكرانيا تسلّمت قطع غيار لسلاحها الجوي وليس مقاتلات كاملة.

روسيا تختبر صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس، اختبار صاروخ باليستي جديد عابر للقارات.

وقال الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين، إن الصاروخ الروسي الباليستي الجديد، لا نظير له في العالم، منوها بأن صاروخ «سارمات» العابر للقارات، يجبر أعداء روسيا على التفكير قبل مهاجمتها.

الحرب الروسية الأوكرانية

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا، قبل نحو شهرين، وتحديدا في 24 فبراير الماضي، وفرضت عدة دول غربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.