مكاتب التموين تشترط صورة من بون صرف الخبز لتحديث بطاقة التموين

حددت مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، مستندات تحديث بطاقة التموين 2022 بالنسبة لأصحاب البطاقات التموينية ممن ظهرت لهم رسائل تحديث، عبر بونات صرف الخبز بداية من مارس الماضي وحتى أبريل الجاري، وتفيد بضرورة الذهاب إلى مكاتب التموين لتحديث بيانات الدخل الشهري وامتلاك سيارة من عدمه.

تقديم صورة من بون صرف الخبز لتحديث بطاقة التموين 2022

ويعتبر بون صرف الخبز، هو الجانب المحدد لإجراء تحديث بطاقة التموين 2022، حيث توجه وزارة التموين والتجارة الداخلية رسائلها للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية عبر بونات صرف الخبز، وبدأت وزارة التموين حاليا تحديث بطاقات بعض المواطنين المدرجين على منظومة الدعم التمويني، من خلال مطالبتهم بتقديم صورة من بيان الدخل الشامل للأسرة، تمهيدا لحذف أصحاب الدخول والمرتبات العليا.

كما خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع أصحاب البطاقات التموينية ممن يملكون سيارات ملاكي برسائل عبر بونات صرف الخبز تفيد بضرورة تقديم شهادة ببيانات من المرور وصورة الرخصة ببيانات العربية.

المستندات المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2022

وتشمل المستندات المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2022، الأوراق التالية: «صورة بطاقة التموين، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة بطاقات الرقم القومي لكافة أفراد البطاقة التموينية أو شهادات الميلاد لمن ليس لديه بطاقة الرقم القومي، وبون الصرف المسجل به رسالة إثبات الدخل الشامل، ومفردات مرتب للموظف بإجمالي المرتب كامل والذي يتقاضاه شهريا مختوم بختم شعار الجمهورية إذا كان من العاملين بالدولة».

أما بالنسبة لغير العاملين بالدولة يجب إحضار بحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية مثبت فيه إجمالي الدخل مختوم بختم شعار الجمهورية، أما بالنسبة لأصحاب المعاشات يجب إحضار برنت تأمينات بإجمالي قيمة المعاش مختوم بختم شعار الجمهورية.