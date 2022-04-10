«التموين» تعلن صرف 70% من سلع أبريل خلال 10 أيام.. ومواعيد فتح المنافذ

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن منافذ صرف السلع التموينية صرفت أكثر من 70% من مقررات شهر أبريل للمواطنين مستحقي الدعم والحاملين لبطاقات التموين الذكية، والبالغ عددها 23 مليون بطاقة تموينية مدرجة على قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني.

توافر السلع الغذائية في منافذ البقالين

وأشارت المصادر إلى أنه بسبب توافر السلع الغذائية في منافذ البقالين وفروع المجمعات الاستهلاكية قام المواطنين المستحقين للدعم السلعي ممن يحملون بطاقات التموين بصرف مقررات الشهر، والذي يتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، مشيرة إلى استمرار ضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية للسلع الأساسية لمخازن الجملة على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 1500 مخزن جملة.

مواعيد صرف التموين في رمضان

وتفتح منافذ صرف السلع التموينية أبوابها للمواطنين يوميا منذ الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، وهي نفس مواعيد فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي، إذ لم تتغير مواعيد صرف التموين من المنافذ خلال شهر رمضان الكريم عن مواعيد صرف التموين في باقي أشهر العام.

مواعيد صرف الخبز في رمضان

فيما تختلف مواعيد صرف الخبز البلدي على بطاقة التموين من المخابز البلدية، إذ حددت وزارة التموين مواعيد عمل المخابز في شهر رمضان يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الـ 5 مساء، في حين أن مواعيد عمل المخابز في الأشهر الأخرى من الساعة 5 صباحا حتى الـ 5 مساء.

ويستحق 72 مليون مواطن صرف الخبر البلدي يوميا بواقع 5 أرغفة هي حصة المواطن اليومية، في حين يستحق منهم 64 مليون مواطن على الدعم السلع الشهري من السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز، إذ يحصل كل فرد مدرج على بطاقة التموين على 50 جنيها في صورة دعم سلعي شهريا.