مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 19.. ظهور محامية جديدة في مكتب فريدة

انطلقت منذ قليل الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي، على قناة وشهدت تطورا في الأحداث على صعيد بطلي العمل آسر ياسين وأحمد داود، وهنا تعرف على ملخص أحداث مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 19.

بدأ مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 19، بظهور محامية جديدة وتجسد شخصيتها الفنانة ناردين فرج، تتولى الدفاع عن مكتب المحاماة الخاص بفريدة المسيري التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 19

وجاءت الاستعانة بالمحامية الجديدة بعد تورط المكتب والمحامي زين ثابت الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين في إخفاء معلومات خاصة بقضية قديمة، ولكن زين لم ينجح في الاتفاق معها، لأن شريف الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى درويش هو من وكلها للمكتب.

وتوالت الأحداث وظهرت مفاجأة وهي اكتشاف آدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، وجود قطة يحملها أحد المحامين معه في المكتب، وعندما سأله لمن القطة؟ قال إنها لقدري الزيات الذي يجسد شخصيته الفنان محمد شاهين.

محمد شاهين يحضر قطة إلى مكتب المحاماة

وأخبر قدري، آدم، أنه يحب شخصية بطوط، ولذلك أطلق على القط اسم بطوط، وكان قد سبق وحاول تربية بطة في منزله، ولكنه لم ينجح فجلب قطا.