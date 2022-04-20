3 سيارات إطفاء لإخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الجمالية

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الجمالية، دون وقوع أي خسائر بشرية، واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، إخطارا من قوات الحماية المدنية بالقاهرة، يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الجمالية، وتمت السيطرة عليه، دون وقوع أي خسائر بشرية، واقتصرت فقط على الخسائر المادية، بعدما جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، مدعومة بسيارة إسعاف، لنقل المصابين في حالة وقوع أي إصابات أو حالات اختناق.

قوات الحماية المدنية في مكان الحادث

على الفور وبعد دقائق معدودة من تلقي البلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحادث، مدعومة بعدد 3 سيارات للإطفاء، فضلا عن فرض كردون أمني حول مكان الحريق، لمنع امتداده للشقق المجاورة.

وبعد إخماد الحريق، تمت عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى في الشقة، فضلا عن سؤال عدد من شهود العيان عن أسباب الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابسات نشوب الحريق.