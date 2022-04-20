السيطرة على حريق بشقة في منشية النور ببنها

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية في منطقة عزبة السوق «منشية النور» ببنها في محافظة القليوبية، إذ جرى الدفع بسيارتي إطفاء، والسيطرة على الحريق، فيما أسفر عن إصابة واحدة بإصابات طفيفة، وجرى نقلها للمستشفى.

تحرر محضر بالحريق، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعل والأدلة الجنائية لفحص الحريق، وبيان أسبابه، والاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله، وطلب تحريات المباحث.

بلاغ بنشوب حريق ببنها

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة عزبة السوق «منشية النور»، التابعة لقسم أول شرطة بنها في محافظة القليوبية.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارتي إطفاء لمكان الحريق، وتم السيطرة على الموقف، وتبين وجود مصاب بإصابات وجروح بسيطة، وتم نقله للمستشفى.

الحريق في شقة سكنية

تبين أن الحريق شب في شقة سكنية في منطقة محمدي العطار، وتم إخماده، وجار معرفة سبب الحريق، إذ أسفر عن إصابة بجروح بسيطة، وتم نقل المصاب لمستشفى بنها التعليمي، للاطمئنان عليه، فيما قررت جهات التحقيق استدعاء الأدلة الجنائية، لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته.

فيما تشكلت لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط والإدارة الهندسية من مجلس مدنية ومركز بنها، لمعاينة الشقة موقع الحريق، وتقدير الخسائر، وبيان سبب الحريق وملابساته، ومدى تأثر الشقة والعقار بالحريق، وإعداد تقرير لعرضه على جهات التحقيق.