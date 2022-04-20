مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 19 بطولة خالد النبوي.. بليغ يعاقب مدحت

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 19، بطولة خالد النبوي، يشارك في السباق الرمضاني 2022 بقوة، فغير أنه يعيد اسم الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة إلى شاشة التليفزيون بعد وفاته بأكثر من 12 سنة، فهو أيضا أول عمل فني يجمع الفنان خالد النبوي وابنه نور، الذي يلعب دور محوري ضمن أحداث المسلسل الذي يتصدر ترندات منصات التواصل الاجتماعي.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 19

شهد مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 19، العديد من الأحداث المهمة، على رأسها أن الفنان خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا في المسلسل، صار مدير شركات أبو الهنا، بفضل ابن شقيقه طارق أمين أبو الهنا، الذي يؤدي دوره نور النبوي، وصار له سلطة داخل الشركة، وأصبح قادرا على التحكم في الكثير من الأمور، وقرر أن يضيق الحصار على مدحت ابن شقيقه أمين أبو الهنا، ورؤوف زوج عزة ابنة أمين أبو الهنا.

بليغ يقرر معاقبة مدحت ورؤوف بالخصم من رواتبهم

من أول القرارات الإدارية التي اتخذها خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا، أن يخصم يومين من رواتب مدحت أبو الهنا ورؤوف، بسبب تأخرهم عن مواعيد العمل في الشركة، وأبلغ السكرتيرة بطبع قراره وتوزيعه على كل أفراد الشركة، وأيضا قرر أن يستثنيهم من قراره، بمكافآة كل موظفين الشركة ومنحهم إجازة مدفوة الأجر.

آثارت تصرفات بليغ، غضب مدحت أبو الهنا، الذي قرر أن يضع يده في يد ابن عمه فطين، حتى يواجها بليغ سويا، ومن هنا أيضا، قررا أن يجعل كل منهما أمه تتعاون مع الأخرى لمحاولة إبعاد بليغ عن الأسرة بالكامل، لكن لم ينجح الأمر بين يسرية وشريفة اللتان لا تتفقان على طول الخط، إذ تشاجرتا سويا خلال الجلسة.