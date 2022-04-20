نيللي كريم تعثر على حقيبة أموال للمرة الثانية في الحلقة 19 من فاتن أمل حربي

تشابكت أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة الفنانة نيللي كريم، بعدما قام ابن عم «سيف» طليق «فاتن» بسرقة الأموال منها، ليضعها في ورطة كبيرة أمام العصابة المجهولة التي تحاوطها بالتهديدات.

أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل فاتن أمل حربي

وخلال أحداث الحلقة من مسلسل فاتن أمل حربي قامت العديد من السيدات بعمل توكيلات لـ«فاتن» للحديث عنهن وعن مشاكلهن أمام القضاة.

وعلى الجانب الآخر اختلف «الشيخ يحي» الذي يجسد دوره محمد الشرنوبي، مع أحد زملاؤه بالأزهر بسبب اختلاف وجهات حول القضايا النسائية.

وانتهت الحلقة بإرسال العصابة حقيبة أموال أخرى لـ«فاتن» أمام باب منزلها.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم

وتدور أحداث العمل الفني، فاتن أمل حربي، حول قصة «فاتن» موظفة الشهر العقاري، ورحلتها داخل أروقة المحاكم عقب انفصالها عن والد ابنتيها.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة الفنانة نيللي كريم، هالة صدقي، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.