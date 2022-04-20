شريف سلامة عن أغنية تتر مسلسل فاتن أمل حربي: «لمست القلوب»

حققت أغنية «أنا مش ضعيفة»، للمطربة أنغام من مسلسل «فاتن أمل حربي»، بطولة نيللي كريم، وحققت ما يقرب من ربع مليون مشاهدة منذ طرحها على «يوتيوب».

شريف سلامة يتحدث عن نجاح أغنية «أنا مش ضعيفة»

وقال شريف سلامة لـ «الوطن»، «الأغنية رائعة، وكلماتها تتماشي جيداً مع طبيعة الأحداث، واعتقد أن الجمهور تأثر بكلمات الأغنية»، وأضاف: «تعتبر عامل من عوامل نجاح المسلسل، وسعدت بمشاركة أنغام وغنائها تتر المسلسل» .

مواعيد عرض الحلقة الجديدة عرض مسلسل «فاتن أمل حربي»

مسلسل فاتن أمل حربي، يعرض في تمام الساعة 7:35 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 12:40 بعد منتصف الليل، و الإعادة الثانية 10:15 صباحًا، كما يمكن متابعته عبر منصة Watchit.

معلومات عن مسلسل فاتن أمل حربي

لمس مسلسل فاتن أمل حربي، قلوب السيدات خاصة المطلقات، حيث أشار جمهورها أن المسلسل يجسد الواقع ولكن بصورة مخففة، عن الحقيقة التي تتعرض لها السيدات المطلقات في محاولة منهن لتربية أبنائهن، بعيداً عن المشكلات التي تحدث بين الطرفين.

تصدرت الفنانة نيللي كريم، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسلها «فاتن أمل حربي»، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني.

الحلقة الـ 18 من مسلسل فاتن أمل حربي

بدأت أحداث الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، بصدمة «فاتن» بعد اختفاء شنطة المليون جنيه، و ذهب «شفيع» محمد التاجى إلى «فاتن»، فى منزلها، وأخبرها بأنه قام بتركيب كاميرا مراقبة عند مدخل العمارة بعد هجوم طليقها «سيف» عليها المرة السابقة، واكتشفوا من الكاميرات بأن هو من قام بسرقة الشنطة.