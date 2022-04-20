كيف يمكن تحري ليلة القدر.. وماهي علامات ليلة القدر في العشر الأواخر؟

تحري ليلة القدر وعلامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، من الكلمات التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، ويرجع ذلك إلى بداية العشر الأواخر وهي الأيام التي لها خصوصية كبيرة عند المسلمين، حيث يوجد بها ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، والتي توجد خاصة في الليالي الوترية؛ لحديث النبيّ - صلّّ الله عليه وسلّم: «وَقَدْ رَأَيْتُ هذِه اللَّيْلَةَ فَأُنْسِيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا في العَشْرِ الأوَاخِرِ، في كُلِّ وِتْرٍ».

تحري ليلة القدر

حتى يتمكن المسلم من تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية الإجابة على سؤال كيف يمكن تحري ليلة القدر، وذلك من خلال ما وضحته دار الافتاء المصرية بشأن تلك ليلة القدر، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «الليالي الوترية في رمضان.. تحروا فيها ليلة القدر».

الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان

وجاءت الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2022 كالآتي:

ليلة 21 تبدأ من بعد مغرب يوم 20 رمضان وحتى الفجر

- ليلة 23 تبدأ من بعد مغرب يوم 22 رمضان وحتى الفجر

- ليلة 25 تبدأ من بعد مغرب يوم 24 رمضان وحتى الفجر

- ليلة 27 تبدأ من بعد مغرب يوم 26 رمضان وحتى الفجر

- ليلة 29 تبدأ من بعد مغرب يوم 28 رمضان وحتى الفجر.

علامات ليلة القدر في العشر الأواخر

ويسأل الكثيرون عن علامات ليلة القدر في العشر الأواخر، وهو ما تستعرضه «الوطن»، من خلال رد دار الافتاء المصرية، والتي حددت علامات ليلة القدر والتي جاءت كالتالي:

ولمعرفة علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان من أجل المساعدة على تحري ليلة القدر فإن أولى العلامات هي:

- أن تشرق الشمس بلا شعاع، فقد ورد عن أُبَى بن كعب فى ذكر علامة ليلة القدر كما أخبر النبي صلّ الله عليه وآله وسلم أصحابه أن أَمَارَتَهَا «أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا».. (رواه مسلم).

- وفي بعض الأحاديث: «كَأَنَّهَا طَسْتٌ» (مسند أحمد) والمعنى: كأنها طست من نحاسٍ أبيض.

- وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «هِي طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا» (ابن حبان).طَلْقَة: طَيِّبةٌ لا حَرَّ فيها ولا بَرْد.بَلْجَةٌ: مشرقة.

- وقيل: أن الْمُطَّلِعَ على ليلة القدر يَرَى كُلَّ شَيْءٍ سَاجِدًا.

- وقيل: يَرَى الأنوارَ سَاطِعَةً في كُلِّ مَكَانٍ حَتَّى فِي الْمَوَاضِعِ الْمُظْلِمَة.

- وقيل: يَسْمَعُ سَلامًا أَوْ خِطَابًا مِنَ الملائكة.

- وقيل: مِنْ عَلامَاتِهَا اسْتِجَابَةُ دُعَاءِ مَنْ وُفِّقَ لَهَا